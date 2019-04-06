بالفيديو: بعد إشاعة هروبه.. لوح يتجول بسيارته في العاصمة

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وحسب الفيديو، فإن الطيب لوح جالس في المقعد الأمامي لسيارته، وزجاج النافذة مفتوح.
وكان الطيب لوح، داخل سيارته وهو يتجول بالعاصمة.
كما بين مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، أن لوح كان في كامل عفويته، حيث ظهر يغني ويضرب بيده على باب السيارة.
فيديو متداول على #الإنستغرام لوزير العدل السابق #الطيب_لوح في طريق بن عكنون قبل قليل
🔴فيديو متداول على #الإنستغرام لوزير العدل السابق #الطيب_لوح في طريق بن عكنون قبل قليل
Publiée par النهار الجديد sur Samedi 6 avril 2019
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