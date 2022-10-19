بالفيديو.. بعد رفض استقالته.. البدري يُوضح وضعيته في الوفاق

وضح المدرب المصري لوفاق سطيف، حسام البدري، وضعيته داخل الفريق بعد رفض استقالته من مجلس الإدارة.

البدري قال اليوم الأربعاء في تصريحات للموقع الرسمي للفريق:”الوضع صعب في وفاق سطيف بسبب الضائقة المالية وهذا ما أثر كثيرا على العديد من الأشياء”.

“ماتخيلته قبل قدومي للوفاق ليس ماوجدته عندما أتيت إلى هنا ومن الصعب تحقيق الطموحات في مثل هاته الظروف”.

“أنا مُتعود على التواجد في أندية لديها امكانيات ومنحت الإدارة مُهلة إلى غاية شهر نوفمبر من أجل تسوية المشاكل المادية”.