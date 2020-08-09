بالفيديو.. بعد لندن ومونريال “كراكاج” عالمي جديد للسياربي بباريس

الرياضة
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بالفيديو.. بعد لندن ومونريال “كراكاج” عالمي جديد للسياربي بباريس
بقلم إسماعيل عشاش

واصل أنصار شباب بلوزداد، إحتفالاتهم العالمية، بمناسبة التتويج باللقب السابع في البطولة الوطنية، وجاء الدور هذه المرة العاصمة الفرنسية باريس.

وقام البلوزداديون بكراكاج عالمي بكل معنى الكلمة، في منطقة “ساكري كور” وسط إنبهار من الفرنسيين والسواح من مُختلف بقاع المعمورة.

وتغنى أبناء لعقيبة بفريق القلب، رافعين علمه في الغربة، مؤكدين إرتباطهم الدائم بأصولهم وإفتخارهم بها رغم بعدهم عن أرض الوطن.

وقامت جماهير السياربي بإحتفال أسطوري، فوق “تاور بريدج” في العاصمة الإنجليزية لندن، وبعدها في مونريال الكندية، بمناسبة التتويج الـ20 للفريق.


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