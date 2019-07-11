بالفيديو: بعد نجاح أغنيته “Espérance”.. “سولكينغ” يطلق هذا التحدي!

أطلق الرابر الجزائري العالمي، “عبد الرؤوف دراجي” والمعروف بـ”سولكينغ”، تحدي للقيام بالأعمال الخيرية “esperancechallenge”، بعد نجاح أغنيته الأخيرة “Espérance”، في مبادرة رائعة، تركت إنطباعا إيجابيا لدى الجماهير.

ونشر “سولكينغ”، على صفحته بـ”الأنستغرام”، فيديو للعديد من الأشخاص، يقومون بزيارة للأطفال المرضى

بالمستشفيات، ويقومون بتقديم الهدايا لهم، ويزرعون البسمة في وجوههم.

وتفاعل العديد من المتابعين، مع تحدي النجم الجزائري، وقاموا بتصوير العديد من الفيديوهات، لقيامهم بعدة أعمال خيرية.

حيث لاقت هذه المبادرة الجميلة، من الرابر الجزائري العالمي، تجاوبا كبيرا من قبل الجزائريين، وأدخلت الفرحة،

على قلوب الناس المحتاجين، والمرضى.

للتذكير، أطلق “سولكينغ”، فيديو كليب أغنيته الجديدة “Espérance”، الإثنين الماضي، والذي صوره بالجزائر،

أين قام بتقديم العديد من الهدايا، للناس المحتاجين، عبر مختلف مناطق الوطن.

ومن بين هذه الهدايا، سيارات، وأجهزة كهرومنزلية، وهواتف نقالة.

وعرفت الأغنية نجاحا كبيرا، وتصدرت الترند، على اليوتيوب، بالجزائر والمغرب وتونس، لعدة ايام، وتقترب الاغنية

من 8 ملايين مشاهدة، بعد ثلاثة أيام من طرحها، على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.