بالفيديو.. “بقة”:أخطأت وكنت قادرا على التتويج بالذهبية”

كشف العداء الجزائري “عبد اللطيف بقة” أنه كان قادرا على التتويج بالميدالية الذهبية في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة الجارية بدبي.

وبعد تتويجه بالميدالية البرونزية قال “بقة”:”أطلب من الشعب الجزائري المعذرة بسبب عدم قدرتي على التتويج بالميدالية الذهبية بعد ارتكابي العديد من الأخطاء التكتيكية في السباق”.

“السباق كان صعبا خاصة وأنني أُعاني من نقص منافسة كبير، لم أخض أي سباق منذ قرابة عام ونصف وهذا ما أثر في كثيرا”.

“هدفي التألق مُستقبلا من خلال المحافظة على لقبي العالمي وكذا العمل على التأهل للألعاب الأولمبية لذوي الإحتياجات الخاصة”.