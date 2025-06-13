بالفيديو.. بقرار هدافًا ويقود نيويورك سيتي لانتصار كاسح

عاد المهاجم الجزائري منصف بقرار لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الجميلة، وذلك بمساهمته بشكل مباشر في فوز فريق نيويورك سيتي العريض على أتلانتا. اليوم الجمعة، برباعية نظيفة ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشارك بقرار أساسياً في اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه نيويورك سيتي عند الدقيقة الـ55 بتسديدة قوية باغت بها حارس مرمى أتلانتا. ليؤكد عودته القوية إلى مستواه، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 78.

وأحرز المهاجم السابق لوفاق سطيف تقييمًا بلغ 7 من 10 بحسب منصة “صوفاسكور” المختصة في الإحصائيات، نظير المستوى المميز الذي قدمه.