بالفيديو.. بقرار هداف مع نيويورك سيتي في مواجها أتلانتا

بصم الدولي الجزائري منصف بقرار، اليوم الخميس، على هدف جديد، خلال مباراة ناديه نيويورك سيتي، أمام أتلانتا.

وشارك منصف بقرار، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه نيويورك سيتي، ضد مضيفهم نادي أتلانتا، ضمن الدوري الأمريكي.

كما برز الدولي الجزائري بقوة في الشوط الثاني من هذا اللقاء، وبالتحددي في الدقيقة الـ65، أين سجل الهدف الاول لفريقه نيويورك سيتي، قلص به الفارق في النتيجة لـ(2-1) أمام أتلانتا.

وأنهى منصف بقرار، وناديه نيويورك سيتي، هذه المواجعة على وقع التعادل الإيجابي بـ(2-2)، أمام مضيفهم نادي أتلانتا.