بالفيديو.. بقرار يبصم على أول أهدافه في الدوري الأمريكي

نجح الجزائري منصف بقرار، أمس الأربعاء، في افتتاح عداده التهديفي، مع ناديه الجديد نيويورك سيتي، في مواجهة فريق تورنتو.

وشارك بقرار، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيويورك سيتي، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق تورنتو، لحساب الدوري الأمريكي.

كما برز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للشوط الأول، من خلال تسجيله الهدف الثاني لناديه في هذه المباراة.

وأنهى منصف بقرار، وناديه نيويورك سيتي، هذه المباراة بفوز عريض، بخماسية نظيفة، على حساب فريق تورنتو.