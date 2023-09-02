بالفيديو.. بقرار يبصم على هدف جديد بألوان نيويورك سيتي

تمكن المهاجم الجزائري، منصف بقرار، من من هز الشباك، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت فريقه نيويورك سيتي، بالضيف نادي فانكوفر.

ودخل بقرار، أساسيا ضمن تشكيلة نيويورك سيتي، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق فانكوفر لحساب الدوري الأمريكي.

وبرز المهاجم الجزائري في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء، أين افتتح باب التسجيل لصالح فريقه، بعد انفراده بحارس الفريق المنافس.

وبهذا رفع منصف بقرار، رصيده من الأهداف، في الموسم الجاري مع ناديه نيويورك سيتي، إلى هدفين إلى حد الآن.