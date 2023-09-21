بالفيديو.. بقرار يبصم على هدف جديد مع نيويورك سيتي

قاد المهاجم الجزائري منصف بقرار، فجر اليوم الخميس، ناديه نيويورك سيتي، لتحقيق فوز جديد، على حساب الضيف أورلاندو سيتي.

وشارك بقرار، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيويورك سيتي، أمام أورلاندو سيتي، برسم لقاء العودة من المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي.

وبرز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ37 من عمر هذه المباراة، من خلال افتتاحه باب التسجيل لصالح فريقه برأسية محكمة.

وانتهى منصف بقرار، وناديه نيويورك سيتي، هذه المباراة لصالحهم بنتيجة هدفين دون رد، على حساب أورلاندو سيتي.