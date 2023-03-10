بالفيديو.. بقرار يتألق بتسجيل ثنائية في الدوري الكرواتي

تمكن المهاجم الجزائري منصف بقرار من تسجيل هدفين، اليوم الجمعة، في مباراة إيسترا أمام جوريتشا.

وافتتح بقرار التهديف لفريقه في الدقيقة 13 من المباراة التي جرت لحساب الجولة 25 من الدوري الكرواتي.

قبل أن يعود مجدّدا بقرار ليبصم على الهدف الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله كاساريس، الهدف الثالث، في المباراة المثيرة.

يذكر، أن الهداف الشاب يتواجد في قائمة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة.

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