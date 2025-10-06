بالفيديو.. بقرار يقدم تمريرة حاسمة مع زاغراب ويتعثر أمام لوكوموتيفا

انهزم الدولي الجزائري، منصف بقرار، وناديه دينامو زاغراب الكرواتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهم بنادي لوكوموتيفا، لحساب الدوري الكرواتي.

وبدأ بقرار هذه المباراة، من دكّة بدلاء ناديه دينامو زاغراب، قبل أن يسجل دخوله بديلاً انطلاقا من الدقيقة الـ46.

كما تمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة في الشوط الثاني، من خلال تقديمه تمريرة حاسمة قلّص من خلالها ناديه النتيجة.

ونال منصف بقرار، تنقيط (6.5/10) حسب موقع الاحصائيات العالمي “سوفاسكور”، عن أدائه في هذه المباراة التي انتهت بهزيمة ناديه دينامو زاغراب بنتيجة (2-1).

يذكر أن الدولي الجزائري الآخر اسماعيل بن ناصر، شارك أساسيا في هذا اللقاء، وقدم مردودا في المستوى، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ81.