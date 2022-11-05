بالفيديو..بقرار يقود فريقه للفوز بالدوري الكرواتي

قاد أمس الجمعة، اللاعب الدولي الجزائري منصف بقرار، فريقه إسترا 1961 للفوز برسم الجولة 15 من الدوري الكرواتي.

وشارك لاعب وفاق سطيف السابق بقرار، إحتياطيا في اللقاء بداية من الدقيقة الـ84، وتمكن من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الـ91.

ليحقق بذلك فوزا لفريقه، رافعا رصيده للنقطة 20 بالمركز السادس في الدوري الكرواتي الممتاز.

يجدر للإشارة، رفع لاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بقرار رصيده هذا الموسم ل3 أهداف.