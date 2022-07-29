بالفيديو.. بقرار يُسجل في أول مباراة مع إسترا الكرواتي
بقلم حواز عبد النور
وقع سهرة اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري، منصف بقرار، هدفه الأول مع فريقه الجديد إسترا 1961.
وذلك في أول مُشاركة رسمية له بمناسبة لقاء الجولة الثالثة من الدوري الكرواتي الممتاز الذي انتهى بـ4-1 لصالح دينامو زغرب.
حيث دخل اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف بديلا في الدقيقة 70 قبل أن يُسجل في الدقيقة 84.
الجزائري #منصف_بقرار هداف في أول مباراة مع ناديه استرا ضد دينامو زغرب في الدوري الكرواتي 🇩🇿👏 pic.twitter.com/saK8NlAfrS
— foot22 officiel (@foot22_dz) July 29, 2022
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