بالفيديو.. بكاء طفل على مسرح “ذا فويس كيدز” وتصرف مفاجئ لوالدته

هز متسابق مصري، أمس السبت، مسرح ذا فويس كيدز، بروعة صوته، وبكائه بعد إلتفاف مدربي البرنامج الثلاثة له.

ودخل المتسابق أحمد فايد في نوبة بكاد، ورغم أنه حاول جاهدا إكمال وصلته الغنائيه، إلا أنه لم يتمالك نفسه.

وأقدمت والدة المتسابق على رد فعل غير متوقع، حيث أطلقت الزغاريت بعد إلتفاف الحكام لإبنها، تعبيرا منها عن سعادتها.

وعبر الطفل المصري على سعادته الكبيرة بإختياره في البرنامج، مؤكدا أن الوقوف على مسرح ذا فويس كان حلما بالنسبة إليه.

واختار أحمد فايد الإنضمام إلى فريق الفنان المصري محمد حماقي، أين يتواجد المتسابق الجزائري، حميدي محمد شفيق، والذي تم إختياره في الحلقة السابقة.