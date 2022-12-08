بالفيديو.. بكتيريا مرعبة تشوه رجلا وتقتل 9 أطفال في بريطانيا

تسببت بكتيريا مرعبة في قتل 9 أطفال في بريطانيا حتى الآن. وجعلت من بريطاني اسمه Alex Lewis مبتور الأطراف بفم منتفخ الشفتين وغريب.

وقد أصيب أليكس لويس، البالغ 42 حاليا، بما يسمونه “إنفلونزا الرجل”. ثم بدأت حاله تتدهور يوما بعد يوم، إلى درجة انتهى معها مقطع الأوصال.

ويقاتل الرجل من أجل البقاء على قيد الحياة ضد بكتيريا اكتشفوها فيه، معروفة باسم Strep A. وفعلت ببريطاني آخر الشيء نفسه أيضا، إلا أنها معدية وخطيرة أكثر على الأطفال، لأن مناعتهم أقل.

ومما شعر به أليكس من أعراض مؤخرا، هو ألم شديد رافقه تحول لون بشرته إلى الأرجواني. فنقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى، توقفت أطرافه فيه عن القيام بوظائفها، فمده الأطباء بما ساعده على القيام بها ميكانيكيا.

وحسب تقرير نشرته أمس صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فقد ذكرت أن الأطباء أعطوه فرصة نسبتها 3% للبقاء على قيد الحياة. بعد اكتشافهم أن Strep A الالتهابية تسللت اليه من دون أن يشعر.

وأدت الإصابة إلى التهاب بالحلق وتسمم في الدم، فاضطر إلى الخضوع لعدد من العمليات الجراحية الجذرية فقد معها كل أطرافه.

ثم خضع لعملية إعادة بناء وجهه بعد أن دمرت العدوى فمه بالكامل.

مع ذلك، تمكن الأب لطفلين من البقاء على قيد الحياة، إلا أن رؤية الكثير من الأطفال يموتون بالعدوى نفسها. أعادت ذاكرة الإعلاميين إليه، فرووا مأساته.

ومن قتلى الأطفال في الآونة الأخيرة، واحدة عمرها 5 سنوات، كانت تتلقى العلاج في مستشفى “بلفاست الملكي”. ونقلوها إلى غرفة العناية المركزة، حيث توفيت فيها بعد أيام من وفاة طفل عمره 4 سنوات.

كما توفي طالب عمره 12 عاما تقريبا بلندن، وآخر بعمر 6 أعوام، إضافة إلى 5 أطفال، عمر كل منهم أقل من 5 سنوات.