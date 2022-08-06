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الرياضة

بالفيديو.. بكرار يسجّل هدفا على طريقة الكبار في الدوري الكرواتي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بكرار يسجّل هدفا على طريقة الكبار في الدوري الكرواتي
بكرار
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تمكن المهاجم الجزائري منصف بكرار من منح فوز مثير ومهم لفريقه ايسترا الكرواتي، اليوم السبت، خلال مواجهة نادي اسيجيك.
كما حسم بكرار النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 93 من عمر المواجهة القوية، بتسجيله هدفا عالميا وعلى طريقة الكبار.

وكان بكرار قد انتقل إلى نادي ايسترا بعد حمل قميص فريق وفاق سطيف.

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