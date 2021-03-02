بالفيديو.. بكونترول عالمي وتوزيعة محرز يتسبب في تقدم السيتي

تسبب النجم الدولي الجزائري رياض محرز في تقدم فريقه مانشستر سيتي ضد الضيف ولفرهامبتون.

الساحر الجزائري استقبل توزيعة رودريغو بطريقة رائعة داخل منطقة العمليات قبل أن يُوزع كرة عرضية وضعها مُدافع الضيوف في الشباك.

الهدف سُجل في الدقيقة ال15 واحتسب للمدافع لياندير ديندونكير.

اللقاء الجاري حاليا بملعب الإتحاد لحساب الجولة ال27 من الدوري الانجليزي الممتاز تُشير نتيجته لتقدم السيتي بهدف دون رد.