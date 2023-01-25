بالفيديو.. بكير:”مواجهة كوت ديفوار صعبة لكننا سنلعب بقوة لتحقيق التأهل”

أكد لاعب المُنتخب الوطني للاعبين المحليين، إسلام بكير، صعوبة المواجهة التي ستجمعهم بكوت ديفوار يوم الجمعة.

حيث قال، بكير، أمسية اليوم الأربعاء في المنطقة المُختلطة التي بُرمجت على هامش الحصة التدريبية للمحليين.

“المُدرب يمنحنا الايجابيات والسلبيات الخاصة بمنتخب كوت ديفوار، سنواصل التحضير وإن شاء الله نُحقق التأهل”.

كما أضاف:”عاينا المُنتخب الإيفواري الغني عن التعريف، ولن تكون المواجهة سهلة بالنسبة لنا”.

قبل أن يختم:”سنبذل كل مجهوداتنا من أجل تحقيق التأهل، خاصة وأن المنافسة تُجرى بالجزائر والجمهور يُساندنا بقوة”.