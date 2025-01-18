بالفيديو.. بلايلي بـ”دوبل أسيست” يقود الترجي لفوز جديد في رابطة الأبطال

بصم الجناح الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم السبت، على تمريرتين حاسمتين في مواجهة فريقه الترجي التونسي، أمام ساجرادا الأنغولي.

في إطار مواجهة الجولة السادسة للمجموعة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.

وقدم لاعب الخضر تمريرة الهدف الأول، لصالح فريقه، أمام ساجرادا في الدقيقة الـ16 من الشوط الأول.

كما قدم لاعب المولودية السابق، تمريرة حاسمة ثانية في الدقيقة الـ59 والتي جاء منها الهدف الرابع لصالح فريقه، في المباراة التي جرت فعالياتها بملعب “رادس”، إنتهت بفوز أصحاب الأرض بأربع أهداف مقابل هدف.

ليضمن الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، رفقة فريقه الترجي، التأهل إلى الدور الربع النهائي من المنافسة القارية، في المركز الثاني، برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز.

للإشارة، وصل يوسف بلايلي، للمساهمة الحادية عشر في رابطة الأبطال هذا الموسم، حيث سجل اللاعب 7 أهداف و قدم أربع تمريرات حاسمة.

PAS CONTENT ? TRIPLÉ ⚽️⚽️⚽️ ACHREF JEBRI MEDAMES ET MESSIEURS. 12eme ASSIST DE LA SAISON POUR BELAÏLI C’EST FOU pic.twitter.com/SN0ovlEQdj — Espérance Time (@EsperanceTime_) January 18, 2025