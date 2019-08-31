بالفيديو.. بلايلي :”حنا مانخافوش”

ظهر الدولي الجزائري يوسف بلايلي في فيديو رفقة رئيس ناديه الجديد، الاهلي السعودي، وهو واثق من قيادة “الراقي” لموسم كبير.

وقال النجم السابق للترجي الرياضي التونسي :”سأكون مُستعدا لرفع التحدي مع الأهلي، وإسعاد أنصاره”.

قبل أن يواصل ضاحكا :”حنا مانخافوش”.

وكان صاحب الـ27 عاما مرفوقا برئيسه أحمد الصائغ، والذي أكد له بأن أنصار الأخضر ينتظرون منه الشيء الكثير.

يُذكر بأن المتألق خلال الكان الأخيرة في مصر، وقع على عقد مع كبير مدينة جدة الى غاية سنة 2022.

وسيتلقى إبن وهران راتبا ضخما يتجاوز الـ5 ملايير شهريا مع قلعة الكؤوس، مما يُفسر قبوله لمُقترح هذا الأخير دون تردد.