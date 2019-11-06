بالفيديو.. بلايلي “خلّطها” في السعودية ومُهدد بعقوبة كبيرة !

الرياضة
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بالفيديو.. بلايلي “خلّطها” في السعودية ومُهدد بعقوبة كبيرة !
بقلم أمير بهلول

يواصل النجم الجزائري “يوسف بلايلي” صنع الحدث في “السعودية” وهذه المرة أمام فريق “جندل” في الدور الأول من كأس الحرمين الشريفين.

وأظهرت أحد لقطات المباراة تصرفا مشينا من اللاعب الجزائري الذي رد على أحد تدخلات لاعبي الخصم بـ “البصق” على المنافس.

وأكدت مختلف الصحف السعودية أن بلايلي مهدد بالإيقاف لـ6 مباريات وتغريمه 60 ألف ريال سعودي ما يعادل (290 مليون سنتيم).

يأتي هذا في الوقت الذي تألق فيها النجم الجزائري في المباراة وكان أحسن لاعب فيها.


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