بالفيديو.. بلايلي ممررا حاسما في لقاء اجاكسيو و نانت
بقلم عزيز طالبي
قدّم الدولي الجزائري يوسف بلايلي تمريرة حاسمة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الذي يجري بين فريقه اجاكسيو ومستضيفه نانت.
و كان لمهاجم الخضر بلايلي الفضل الكبير في تسجيل زميله في الفريق حمومة الهدف الثاني بعدما قاد هجمة عكسية.
كما قدّم ابن الباهية التمريرة الحاسمة على طبق و بطريقة الكبار، الأمر الذي يؤكد عودته القوية إلى مستواه المعهود منذ انضمامه إلى الفريق الكورسيكي.
و قدّم بلايلي مستوى كبير قبل أن يستبدله مدربه في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني. الامر الذي اثار استفهام عدد من المتتبعين واللاعب نفسه.
يوسف بلايلي يشعل المباراة باسيست ولا اروع pic.twitter.com/buMwmhhIjM
— الكورنر (@BouzianeBenais1) November 13, 2022
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