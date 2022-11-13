بالفيديو.. بلايلي ممررا حاسما في لقاء اجاكسيو و نانت

قدّم الدولي الجزائري يوسف بلايلي تمريرة حاسمة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الذي يجري بين فريقه اجاكسيو ومستضيفه نانت.

و كان لمهاجم الخضر بلايلي الفضل الكبير في تسجيل زميله في الفريق حمومة الهدف الثاني بعدما قاد هجمة عكسية.

كما قدّم ابن الباهية التمريرة الحاسمة على طبق و بطريقة الكبار، الأمر الذي يؤكد عودته القوية إلى مستواه المعهود منذ انضمامه إلى الفريق الكورسيكي.

و قدّم بلايلي مستوى كبير قبل أن يستبدله مدربه في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني. الامر الذي اثار استفهام عدد من المتتبعين واللاعب نفسه.

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