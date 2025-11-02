بالفيديو.. بلايلي هدافا رفقة الترجي بتمريرة من بوعالية

عاد لاعب “الخضر” يوسف بلايلي، للتألق من جديد رفقة ناديه الترجي التونسي، في اللقاء الذي يجمعه اليوم الأحد، بالغريم النادي الصفاقسي.

وبدأ بلايلي، المباراة التي يحتضنها ملعب “الطيب المهيري” بمدينة صفاقس، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري التونسي، أساسيا رفقة مواطنه كسيلة بوعالية. وفي غياب الدولي الآخر، أمين توقاي، بسبب الإصابة.

وافتتح نادي “باب السويقة” باب التسجيل، بحلول الدقيقة الـ 27 من ضربة جزاء نفذها بنجاح. اللاعب التونسي حمزة الجلاصي، ليعدل الصفاقسي، النتيجة في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

غير أن بلايلي، أبى إلا أن ينهي الترجي المرحلة الأولى متقدما في النتيجة. بعدما سجل هدفا برأسية رائعة في الدقيقة الـ 45+1، بعد ركنية مميزة من مواطنه ولاعب “الكناري” السابق كسيلة بوعالية.