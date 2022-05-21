بالفيديو.. بلايلي هدافا رفقة بريست أمام بوردو
بقلم عزيز طالبي
تمكّن الدولي الجزائري يوسف بلايلي من تسجيل هدفا شخصيا له اليوم في مباراة فريقه بريست امام الضيف بوردو في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.
وتجرى المباراة ضمن الجولة 38 بملعب “فرانسيس جينيه لي”.
كما قدم بلايلي دقائق ممتازة. خاصة من جانب صناعة الفرصة والمراوغات المعروف بها.
وتعتبر مواجهة “الجيروندان” الاخيرة بالنسبة لإبن الباهية قبل تجديد عقده. في قادم المواعيد.
🔴 LE BUT DE BELAÏLI ! IL EST EN FEU EN CETTE FIN DE SAISON 🔥 pic.twitter.com/02iaEmW8dl
— La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) May 21, 2022
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