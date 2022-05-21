بالفيديو.. بلايلي هدافا رفقة بريست أمام بوردو

تمكّن الدولي الجزائري يوسف بلايلي من تسجيل هدفا شخصيا له اليوم في مباراة فريقه بريست امام الضيف بوردو في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وتجرى المباراة ضمن الجولة 38 بملعب “فرانسيس جينيه لي”.

كما قدم بلايلي دقائق ممتازة. خاصة من جانب صناعة الفرصة والمراوغات المعروف بها.

وتعتبر مواجهة “الجيروندان” الاخيرة بالنسبة لإبن الباهية قبل تجديد عقده. في قادم المواعيد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption