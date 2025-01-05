بالفيديو.. بلايلي هداف رفقة الترجي في مواجهة بيراميدز المصري

نجح الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأحد، في هز الشباك مجددا، خلال مباراة ناديه الترجي التونسي، وبيراميدز، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وشارك بلايلي، أساسيا كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الترجي، في هذه المباراة التي تجمعهم ببيراميدز المصري.

كما تمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة خلال هذا الشوط الأول، من خلال تسجيله هدف السبق لناديه الترجي.