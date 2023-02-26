بالفيديو.. بلايلي هداف في مواجهة تروا

بصم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، على هدف جديد، في مباراة فريقه أجاكسيو، أمام الضيف نادي تروا.

وسجل بلايلي، عودته للتشكيلة الأساسية لناديه أجاكسيو، بمناسبة هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الـ25 من الليغ1.

كما برز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ62، من خلال تعديله النتجية لصالح أجاكسية عن طريق ضربة جزاء.

يذكر أن عودة بلايلي، غلىالمنافسة الرسمية، جاءت بعد غيابه عن آخر مبارتين لناديه آجاكسيو بسبب الإصابة.