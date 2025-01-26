بالفيديو.. بلايلي هداف مع الترجي في مواجهة المنستيري

تألق الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأحد، مجددا مع ناديه الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهم بنادي المنستيري.

وشارك بلايلي، أساسيا كعادته، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه الترجي، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي المنستيري، ضمن الجولة الـ15 من الدوري التونسي.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ69 من عمر هذه المباراة، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه، بطريقة جميلة.

وبهذا يواصل يوسف بلايلي، التأكيد مجددا، بتواجد هذا الموسم، في أفضل مستوياته، بالعروض التي يقدمها سواء الدوري التونسي، أو المنافسة الإفريقية مع ناديه الترجي.