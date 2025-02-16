بالفيديو.. بلايلي هداف ويقود الترجي للتويج بكأس السوبر التونسي

قاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، ناديه الترجي التونسي، للتتويج بكأس السوبر، على حساب فريق الملعب التونسي.

وشارك بلايلي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه الترجي، في هذه المباراة النهائية التي جمعاهم بالملعب التونسي.

وبرز الدولي الجزائري بقوزة، في الدقيقة الـ84 من عمر هذا اللقاء، بتسجيله الهدف الثاني لصالح فريق، لتنتهي المواجهة بهدفين دون رد.

وبهذا توج يوسف بلايلي، وفريق الترجي التونسي، بلقب كأس السوبر التونسي، على حساب فريق الملعب التونسي.