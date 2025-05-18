بالفيديو.. بلايلي هداف ويقود الترجي لنصف نهائي كأس تونس

قاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، ناديه الترجي التونسي، لتحقيق فوز جديد، وبلوغ نصف نهائي كأس تونس.

وشارك بلايلي، أساسيا معهادته ضمن تشكيلة ناديه الترحي، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي الترجي الجرجيسي، لحساب ربع نهائي كأس تونس.

وبرز الدولي الجزائري، مباشرة مع انطلاق هذا اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة االسادسة، أين افتتح باب التسجيل لصالح ناديه الترجي.

وانتهت هذه المباراة، بفوز يوسف بلايلي، وناديه الترجي التونسي، بنتيجة (3-1)، وتأهلهم لنصف نهائي كأس تونس، على حساب نادي الترجي الجرجيسي.