بالفيديو.. بلايلي هداف ويمنح التقدم لأجاكسيو أمام نانت

أضاف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، هدفا جديدا إلى رصيده اليوم الأحد، في مباراة فريقه أجاكسيو أمام نادي نانت.

وشارك بلايلي أسسيا ضمن تشكيلة ناديه أجاكسيو، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنانت، والتي انتهى شوطها الاول بالتعادل السلبي.

كما نجح الدولي الجزائري في منح التقدم لفريقه، مع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ57، بعد تنفيذه لركلة جزاء بنجاح

وبهذا رفع يوسف بلايلي، رصيده من الأهداف مع أجاكسيو إلى ثلاثية كاملة، بالإضافة لتمريرة حاسمة.