بالفيديو.. بلايلي هدّافا ويقود الترجي لتعزيز صدارته في الدوري التونسي

تألق الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بشكل لافت في مباراة فريقه الترجي الرياضي التونسي أمام الشبيبة الرياضية بالعمران.

ضمن الجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز عريض بنتيجة أربعة أهداف دون رد على ملعب حمادي العقربي برادس.

وبصم بلايلي على أداء مميّز طيلة أطوار اللقاء، إذ تمكن من تسجيل هدف عن طريق ركلة جزاء ساهم به في تأكيد تفوق فريقه. كما كان وراء العديد من الفرص الخطيرة بفضل تحركاته السريعة وتمريراته الدقيقة التي أربكت دفاع المنافس.

وبهذا الفوز، عزز الترجي موقعه في صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 30 نقطة. فيما أكد بلايلي مرة أخرى قيمته الكبيرة بوصفه أحد أبرز نجوم الفريق والعنصر الحاسم في تشكيلة المدرب.