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الرياضة

بالفيديو.. بلايلي ونجوم الخضر يوجهون رسالة خاصة للمحليين قبل انطلاق الشان

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. بلايلي ونجوم الخضر يوجهون رسالة خاصة للمحليين قبل انطلاق الشان
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وجّه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ونجوم الخضر، رسالة تشجيعية لأشبال مجيد بوقرة، قبل انطلاق بطولة الشان.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقطع فيديو، نقل من خلاله رسالة نجوم الخضر لعناصر المنتخب المحلي.

وأبدى يوسف بلايلي، اسلام سليماني، وغيرهم من نجوم الخضر دعمهم الكامل للعناصر الوطنية المحلية في هذا الشان.

كما دعا نجوم المنتخب الوطني، مجيد بوقرة، ولاعبيه، لتشريف الراية الوطنية في هذا العرس الإفريقي.

رابط دائم : https://nhar.tv/WumdS
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