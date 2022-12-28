بالفيديو.. بلايلي يبدع بمراوغة سحرية أمام مواطنه الملالي
بقلم كريم تيغرمت
يشارك الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، في مباراة ناديه أجاكسيو، أمام الضيف أنجي لحساب الليغ1.
ودخل يوسف بلايلي أساسيا في هذه المباراة، ضمن الشتكيلة الأساسية لنادي أجاكسيو، وسجل انطلاقة قوية.
كما أبدع الدولي الجزائري، في احدى اللقطات، من خلال مراوغة مواطنه فريد الملالي، لاعب أنجي بطريقة “السامبريرو”.
Belaïli débute le match avec un sombrero sur son compatriote El Mellali.#ACASCO pic.twitter.com/gbPVy2aUaZ
— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 28, 2022
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