بالفيديو.. بلايلي يبدع بمراوغة سحرية أمام مواطنه الملالي

يشارك الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، في مباراة ناديه أجاكسيو، أمام الضيف أنجي لحساب الليغ1.

ودخل يوسف بلايلي أساسيا في هذه المباراة، ضمن الشتكيلة الأساسية لنادي أجاكسيو، وسجل انطلاقة قوية.

كما أبدع الدولي الجزائري، في احدى اللقطات، من خلال مراوغة مواطنه فريد الملالي، لاعب أنجي بطريقة “السامبريرو”.