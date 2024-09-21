بالفيديو.. بلايلي يبدع مع الترجي التونسي ..يرواغ و يمرر و يسجل “هاتريك” عالمي
أبدع الدولي الجزائري يوسف بلايلي في مباراة ناديه الترجي التونسي أمام ديكيداها الصومالي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.
وسجل يوسف بلايلي ثلاثية تاريخية رفقة ناديه، هدفا جميلا شخصيا في الدقيقة 18، والهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الثالث على طريقة “بانينكا” الشهيرة والخامس للنادي الترجي.
كما منح إبن مدينة وهران تمريرة حاسمة في المباراة التاريخية له، ليؤكد انه “نسخة برازيلية” بامتياز.
ومنذ رحيل مهاجم الخضر من فريقه السابق مولودية الجزائر إلى نادي “المكشخة” لم يتلقى الفريق أي خسارة أو تعادل، وفي كل مباراة يساهم في الفوز.
تمريرة حاسمة جديدة من يوسف بلايلي مع الترجي التونسي pic.twitter.com/jBqwGiRjkK
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) September 21, 2024
يوسف بلايلي يواصل التسجيل و الامتاع مع الترجي التونسي pic.twitter.com/aIVJcPLroh
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) September 21, 2024
المجنون يوسف بلايلي يواصل هيجانه ، يسقط الحارس و يتلاعب بها ويضيف الهدف الثاني الشخص له في المباراة pic.twitter.com/TxBuxXPohc
— El Capitano⭐ (@spuerlilo) September 21, 2024