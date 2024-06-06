بالفيديو.. بلايلي يبرز مهارات جديدة في تدريبات المولودية
بقلم كريم تيغرمت
صنع نجم مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، الحدث، بخرجة جديدة، خلال مشاركته في الحصة التديريبة الأخيرة للفريق.
وخلال الحصة التدريبية الماضية للعميد، ظهر بلايلي، في منصب حارس المرمى، أين تألق بشكل ملف في صد عدة ركلات مباشرة.
وجاء تألق نجم المولودية، تحت أنظار زملائه في الفريق، الذين صفقوا مطولا على تصدياته الموفقة، ونحافظته على نظافة شباكه.
وحظي هذا الفيديو، بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين علقوا بأعداد معتبرة على موهبة يوسف بلايلي.
🎥 | 𝑂𝑢𝑟 𝑛𝑒𝑤 𝑔𝑜𝑎𝑙𝑘𝑒𝑒𝑝𝑒𝑟 🧤🕸️
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🟩🟥 | 𝕄𝕠𝕦𝕝𝕠𝕦-𝕞é𝕕𝕚𝕒 | 🤳📱📸 📹#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/z0FIXwEJAr
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) June 5, 2024
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