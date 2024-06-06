بالفيديو.. بلايلي يبرز مهارات جديدة في تدريبات المولودية

صنع نجم مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، الحدث، بخرجة جديدة، خلال مشاركته في الحصة التديريبة الأخيرة للفريق.

وخلال الحصة التدريبية الماضية للعميد، ظهر بلايلي، في منصب حارس المرمى، أين تألق بشكل ملف في صد عدة ركلات مباشرة.

وجاء تألق نجم المولودية، تحت أنظار زملائه في الفريق، الذين صفقوا مطولا على تصدياته الموفقة، ونحافظته على نظافة شباكه.

وحظي هذا الفيديو، بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين علقوا بأعداد معتبرة على موهبة يوسف بلايلي.