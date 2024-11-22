بالفيديو.. بلايلي يبصم على هدف جديد بألوان الترجي

نجح الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الجمعة، في هز الشباك مجددا مع ناديه الترجي التونسي، في مواجهة اتحاد بن قردان.

وكعادته، شارك بلايلي أساسيا في تشكيلة نادي الترجي خلال هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة التاسعة من الدوري التونسي.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ58 من اللقاء بتمكنه من تعديل النتيجة عبر تسديدة قوية من مخالفة.

وانتهت هذه المباراة بتعادل يوسف بلايلي وناديه الترجي، بنتيجة هدف لمثله، أمام فريق اتحاد بن قردان.