بالفيديو.. بلايلي يبصم على هدف عالمي على طريقة الكابتن ماجد

سجل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدفا جديدا في مباراة اليوم أمام نادي الشمال في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كاس أمير قطر.

وسجل اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي هدفا عالميا في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة بمقصية رائعة على طريقة الأفلام الكرتونية.

ووصل يوسف بلايلي لهدفه الـ13 بقميص فريقه الجديد نادي قطر، منها 12 إصابة في الدوري القطري وهدف واحد في كأس أمير قطر.