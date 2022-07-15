بالفيديو.. بلايلي يبهر الجميع بفنياته في تدريبات بريست

أبهر الدولي الجزائري يوسف بلايلي زملائه في بريست الفرنسي خلال التدريبات التي أجراها رفقتهم استعدادا للموسم الكروي الجديد.

كما صنع بلايلي الحدث بعدما سجّل هدفا جميلا من زاوية مغلقة تماما عن المرمى خلال الاستعراض الذي قام به وهو الذي قام بترويض الكرة من خارج المستطيل الأخضر بطريقته الخاصة قبل تسجيله الهدف الشخصي له.

كما رحّب اللاعب فاتيغا وزملائه بإبن الباهية. بطريقتهم الخاصة. ما يؤكد المكانة الكبيرة التي أصبح يحتلها يوسف بين زملائه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]