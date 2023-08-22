بالفيديو.. بلايلي يبهر بفنياته رفقة مولودية الجزائر في تربص ران

أمتع الوافد الجديد لفريق مولودية الجزائر يوسف بلايلي الجميع بفنياته الكبيرة، خلال مباراة سان لو مونش الودية.

وصال وجال ابن مدينة الباهية في المباراة الودية. كما انفرد بعدد من اللقطات أبرزها الجسر الصغير للاعب الخصم و تقديم تمريرة خرافية من قبله.

وشارك بلايلي أساسيا في المباراة، التي فاز بها رفقة زملائه برباعية مقابل صفر، ليحقق ثاني للفريق العاصمي في التربص المقام بمدينة ران.

ويشار، إلى تربص الفريق في ران وصل الى يوم 13، الذي يجرى وسط معنويات مرتفعة جدا.