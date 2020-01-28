عاجل

بالفيديو.. بلايلي يتألق بهدف حاسم ومراوغة رائعة

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بلايلي يتألق بهدف حاسم ومراوغة رائعة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تأهل أمسية اليوم الثلاثاء فريق أهلي جدة السعودي لدور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أسيا.

تأهل “الأهلي” جاء بعد الفوز بهدف دون رد على الضيف “إستقلال دوشنبه” الطاجيكستاني في مباراة الدور الإقصائي التي جرت بملعب الجوهرة المشعة.

الهدف الوحيد في المواجهة وقعه النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” من ركلة جزاء في الدقيقة ال90.

هذا وبصم الساحر الجزائري خلال هذه المواجهة على مراوغة رائعة “الجسر الصغير”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764582

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com