بالفيديو.. بلايلي يتألق بهدف حاسم ومراوغة رائعة

تأهل أمسية اليوم الثلاثاء فريق أهلي جدة السعودي لدور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أسيا.

تأهل “الأهلي” جاء بعد الفوز بهدف دون رد على الضيف “إستقلال دوشنبه” الطاجيكستاني في مباراة الدور الإقصائي التي جرت بملعب الجوهرة المشعة.

الهدف الوحيد في المواجهة وقعه النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” من ركلة جزاء في الدقيقة ال90.

هذا وبصم الساحر الجزائري خلال هذه المواجهة على مراوغة رائعة “الجسر الصغير”.