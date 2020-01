بالفيديو.. بلايلي يتألق بهدف حاسم ومراوغة رائعة

تأهل “الأهلي” جاء بعد الفوز بهدف دون رد على الضيف “إستقلال دوشنبه” الطاجيكستاني في مباراة الدور الإقصائي التي جرت بملعب الجوهرة المشعة.

الهدف الوحيد في المواجهة وقعه النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” من ركلة جزاء في الدقيقة ال90.

هذا وبصم الساحر الجزائري خلال هذه المواجهة على مراوغة رائعة “الجسر الصغير”.

⚽️ GOAL YOUCEF BELAILI ! The Algeria international converts the penalty to give Al Ahli the 91st minute lead and a big step into the group stage of the Asia Champions League

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) January 28, 2020