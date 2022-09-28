بالفيديو.. بلايلي يتجاوب مع انصار الخضر ويردّ جميل “الحمراوة”

ابدى مهاجم الخضر يوسف بلايلي تجاوبا كبيرا مع انصار المنتخب الوطني الذين كانوا حاضرين في مدرجات ملعب مليود هدفي بوهران.

كما التقى بلايلي أنصار فريقه الأسبق مولودية وهران الذين منحوه علم مولودية وهران، أين بادلهم التحية عن قرب من المدرجات.

ويملك مهاجم الخضر ذكريات جميلة جدا مع مدرسة “الحمراوة” التي أنجبته ومنحته للكتيبة الوطنية التي صنع معها الأفراح في عديد المناسبات.

يذكر أنّ مهاجم بريست شارك أساسيا في مباراة نيجيريا قبل أن يُستبدل في الشوط الثاني ببديله أدم وناس.

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