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الرياضة

بالفيديو.. بلايلي يتدرب على انفراد رغم مُعاناته من كورونا

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. بلايلي يتدرب على انفراد رغم مُعاناته من كورونا
بلايلي
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يبدو أن النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي يُعول على التألق في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والدليل على ذلك تدربه على انفراد في إحدى القاعات الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويُعاني ابن ولاية وهران من فيروس كورونا المُستجد جعله يغيب عن بداية تربص الخضر تحضيرا للكان.

وظهر بلايلي يتدرب على طريقة الملاكمين في صورة تُوضح سعيه للمحافظة على لياقته البدنية.

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