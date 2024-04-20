بالفيديو.. بلايلي يتدرب على انفراد في وهران

يتدرب الدولي الجزائري، ونجم مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، على انفراد، بمدينة وهران، للحفاظ على جاهزيته تحسبا لعودته إلى المنافسة مع المولودية.

ونشر بلايلي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، ظهر فيه وهو يخوض تدريبات على انفراد بأعالي مدينة وهران.

ويسعى نجم العميد للحفاظ على لياقته البدنية، تحسبا لباقي مشوار البطولة، ومنافسة كأس الجمهورية، من الموسم الجاري.

يذكر أن يوسف بلايلي، غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه مولودية الجزائر، والتي تعادلوا فيها سلبا (0-0)، أمام مضيفهم نجم مقرة.