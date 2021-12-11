بالفيديو.. بلايلي يثير الهلع بعد نهاية مواجهة المغرب

أثار نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، الهلع وسط الطاقم الطبي، بعد نهاية المباراة التي جمعتهم بمنتخب المغرب.

وكشف مقطع فيديو، لوسائل إعلام عربية، دخول بلايلي إلى غرف تغيير الملابس، مسنودا من طرف الطاقم الطبي.

وشعر “عاشور العاشر”، بالدوار، ما دفع بالطاقم الطبي للمنتخب الوطني، بنقله إلى المستشفى للتأكد من حالته

يذكر أن يوسف بلايلي، كان نجم هذه المباراة، باعتراف الجميع، بعد تألقه بتسجيل هدف عالمي في شباك المغرب.