بالفيديو.. بلايلي يثير قلق السعوديين بتصريح غامض

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ليصنع الحدث في السعودية بتصريحات غامضة بخصوص مُستقبله الإحترافي، وإمكانية تغييره للأجواء خلال الميركاتو الجاري.

وصرّح نجم الأهلي قائلا لحصة “الدوري مع وليد”، بخصوص إستمراره مع فريقه الحالي :”سأرى ما الذي سيحدث في الأيام القادمة”.

وتطرق متوسط الميدان، لوجود أي إتصالات بينه وبين ناديه السابق الترجي الرياضي التونسي، من أجل العودة الى هذا الأخير.

وأردف :”لم أسمع تماما بهذا”.

وأوضح صاحب المُراوغات السحرية، بأنه يسعى بإستمرار لتطوير نفسه وتقديم افضل مُستوى ممكن مع الراقي، في جميع المُنافسات.