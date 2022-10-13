بالفيديو.. بلايلي يخوض أول حصة تدريبية مع أجاكسيو الفرنسي

خاض النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد، أجاكسيو.

حيث نشر اليوم الخميس الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على “تويتر” فيديو يُوضح كواليس أول 24 ساعة قضاها بلايلي مع فريقه الجديد.

كما أظهر الفيديو اندماج ابن وهران في التدريبات بصفة عادية بحكم أنه لم يتوقف كثيرا بعد فسخ عقده مع بريست.

وكان، بلايلي، قد رسم التحاقه أمس الأربعاء بالنادي الناشط في الليغ 1 بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الحالي.