بالفيديو ..بلايلي يراوغ ويسجل هدفا عالميا رفقة الترجي التونسي

استعاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي كامل لياقته رفقة ناديه الترجي التونسي، خلال المباراة الودية الاستعدادية التي جرت، اليوم الأحد، أمام نادي حمام بورقيبة.

وسجل يوسف بلايلي هدفا عالميا، في مباراة اليوم، عندما راوغ الجميع، و ركض من منطقة وسط الميدان، إلى غاية تسجيله الهدف الجميل، في حين سجل هدفا ثانيا أخر، و قدم تمريرتين حاسمتين.

كما انتهت المباراة الودية التي شارك فيها اللاعب السابق لمولودية الجزائر، أساسيا بفوز بتسعة أهداف مقابل واحد.

ويعود “البلايلي” إلى مستواه تدريجيا ما يفتح له، أبواب العودة إلى المنتخب الوطني في قادم المواعيد، سيما و أن كتيبة بيتكوفيتش تعاني بشكل كبير من شبح الاصابات التي ضربة بن ناصر وعوار ومحرز.

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