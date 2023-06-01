بالفيديو.. بلايلي يرد على استبعاده من الخضر بطريقته الخاصة

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، للظهور من جديد، بعد غياب طويل، وتزامن ظهوره هذا مع الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بالتربص المقبل.

ونشر يوسف بلايلي، أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” مقطع فيديو جديد من داخل منزله.

كما استعرض الدولي الجزائري، من خلال هذا الفيديو، بعض مهاراته الفنية، إلى جانب شقيقه، ليحظى بتفاعل كبير من متتبعيه.

يذكر أن يوسف بلايلي، غاب عن قائمة المنتخب الوطني، التي كشف عنها الناخب جمال بلماضي مؤخرا، والمعنية بتربص جوان الجاري.