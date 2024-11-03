بالفيديو.. بلايلي يساهم في فوز الترجي أمام النجم الساحلي

ساهم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، في الفوز الجديد الذي حققه ناديه الترجي، على حساب النجم الساحلي، ضمن الدوري التونسي.

وشارك بلايلي، أساسياً كعادته، ضمن تشكيلة ناديه الترجي، في المواجهة التي جمعتهم بفريق النجم الساحلي.

وتمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ63 من عمر هذا اللقاء، من خلال افتتاحه باب التسجيل، ومنح التقدم لناديه.

وبهذا ساهم يوسف بلايلي، مجددا في فوز آخر لناديه الترجي التونسي، بنتيجة 2-0 على حساب النجم الساحلي.